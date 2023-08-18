24 Канал проанализировал, что известно о Sea Baby, почему именно так назвали, какие характеристики имеет и какую угрозу несет для российских кораблей в Черном море.

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Дерзкая атака морскими дронами – в России снова нет ответа

17 июля Украина передала очередной "привет" российским оккупантам, совершив удачную и совершенно дерзкую атаку на Керченский мост. Репутации Путина и его режиму был нанесен очередной удар, и он снова показал всю беспомощность оккупантов.

Как и осенью 2022 года, у России не нашлось противодействия и ответа, поэтому уже традиционно для себя захватчики приняли решение "терпеть".

Что они и продемонстрировали вскоре – когда наблюдали за атакой того же неизвестного им устройства на большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и подсанкционный танкер Sig.

А потом повторили этот опыт благодаря видео атаке от первого лица, что быстро стало хитом в сети.



Над разработкой дронов и их изготовлением работает СБУ / фото СБУ

СБУ применяет дроны вместе с Военно-морскими силами ВСУ. Новая украинская атака на, пожалуй, один из самых больших объектов в мире повлекла за собой всплеск многих вопросов, главными из которых были "как" и "чем".

Сами россияне писали, что якобы их оккупантскую гордость опозорили переработанные гражданские гидроциклы. Позже СМИ писали о надводном дроне "Магура".

"Малыш" от СБУ

В августе глава СБУ Василий Малюк наконец-то все объяснил. Он открылся журналистам CNN и рассказал, что эффектные взрывы в Керченском проливе – дело рук украинской разработки, надводного дрона Sea Baby.

Интересно Начинаем с "Малышей", а дальше будет, – Гуменюк об атаках дронов на Крымский мост

Господин Малюк показал американским журналистам кадры боевой работы по Керченскому мосту (благодаря им известно, что повреждена была не только автомобильная, но и железнодорожная часть) и особо подчеркнул, что беспилотный катер – это разработка именно СБУ.

Собственно, забавная игра слов, а SeaBaby с английского переводится именно как "Морской малыш", не оставляет в этом сомнений.

Кадры атаки на вражеские корабли: смотрите видео

Подтвержденные операции Sea Baby

атака на Керченский мост (17 июля 2023 года) – катер нес заряды в 850 килограммов взрывчатки ,

, фактическое уничтожение ВДК "Оленегорский горняк" в акватории Новороссийска (4 августа 2023) – катер нес заряды в 450 килограммов взрывчатки ,

катер нес заряды в , атака на танкер Sig в Керченском проливе (5 августа 2023) катер нес заряды в 450 килограммов взрывчатки.

Важно! Западные партнеры Украины пока не участвуют в проведении таких спецопераций в Черном море, но активно перенимают опыт СБУ. Еще бы, ведь имеем уникальную ситуацию.



Украина сегодня фактически не имеет собственного флота, но отечественные беспилотные надводные аппараты фактически закрыли в прибрежных бухтах все еще мощную российскую Черноморскую флотилию. Этот статус морская группировка оккупантов в Черном море приобрела после потери флагмана Черноморского флота России – крейсера "Москва".

К теме СБУ показала тренировку дронов "Морской малыш", атаковавших Крымский мост: эксклюзивные видео

Благодаря эксклюзиву CNN и позднейшему видео тренировки, которое опубликовал 24 Канал, мир узнал о новом украинском оружии и жалкой беспомощности россиян, а специалисты получили наконец некоторые конкретные сведения о Sea Baby и его характеристиках. Однако, конечно, не все.

СБУ показала, как дроны Sea baby готовятся атаковать Крымский мост и корабли оккупантов: смотрите видео 24 Канала

Данные о Sea Baby засекречены, однако известно, что "Морской малыш" имеет более высокие показатели, чем уже упомянутая и более известная "Магура".

Magura V5 – известные характеристики

Длина: 5,5 метра,

Ширина: 1,5 метра,

Высота над ватерлинией: 0,5 метра,

Скорость: крейсерская 22 морских узла, максимальная – 42 узла,

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 километра),

Грузоподъемность: 320 килограммов,

Связь: беспроводные сети с ретранслятором (mesh-радио) или спутниковая связь.



Надводный дрон "Магура" / фото SPECTECHNOEXPORT

Кроме того, дрон еще проходит испытания (фактически – разведку боем), поэтому данные могут быть изменены, инженеры могут что-то переработать, чтобы улучшить нужные им характеристики для оптимальной работы.

Sea Baby представлены в нескольких вариантах – большей и меньшей. Это видно из фото, предоставленных СБУ, там представлены 5 аппаратов разных размеров. Возможно, это именно варианты на 850 и 450 килограммов нагрузки.

Sea Baby – известные характеристики

разработка – СБУ и украинские гражданские инженеры и айтишники,

СБУ и украинские гражданские инженеры и айтишники, время разработки – 2022–2023 года,

2022–2023 года, производство – Украина (подземный завод),

Украина (подземный завод), полезная нагрузка – 850 килограммов (есть вариант с 450 килограммами),

850 килограммов (есть вариант с 450 килограммами), управление – с помощью спутниковой связи.



Дрон, который использовался для удара по мосту, стал результатом многомесячных разработок.

В то же время глава СБУ обещает, что темпы применения "Морских малышей" в Черном море однозначно будут расти.

Мы работаем над рядом новых интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю, будет поразительно, особенно для наших врагов,

– Василий Малыш обещает оккупантам веселую жизнь.