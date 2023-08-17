Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, чего ожидать от уникальных украинских дронов. Отметим, СБУ предоставила фото и видео с тренировок дронов "Морской малыш", которыми атаковали Крымский мост.

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"Надо понимать, что малыши это то из чего вырастает будущее поколение и будущая победа. Поэтому начинаем с "Малышей", а дальше будет", – сказала Гуменюк.

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Диагноз сформирован

"Хлопок" на Крымском мосту становится системным явлением. Кроме того, российским захватчикам нужно готовиться к тому, что скоро это незаконно построенное сооружение пойдет ко дну Черного моря.

"Крымский мост действительно болен и не только анамнез, но и диагноз у него уже сформирован. Он лишний и это главное. То, что симптоматика будет ухудшаться в связи с приближением осени, в частности, это абсолютно объективно, потому что погодные условия будут неблагоприятны. Крымский мост боится не только того "шторма", который может прилететь, а того, что может просто бурлить в море", – отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

Важно! Согласно украинскому законодательству и нормам международного права Крымский мост вполне законная цель. Западные партнеры не участвуют в таких операциях, хотя следят за ними и перенимают опыт.

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