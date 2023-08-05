Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле России. Глава СБУ подчеркнул, что спецоперации проводятся в территориальных водах Украины.
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Малюк назвал удары по кораблям России "эффективным шагом"
Следовательно, по его словам, спецоперации полностью законны.
Любой "хлопок", что происходит с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными,
– сказал он.
Также глава СБУ назвал России условия для прекращения атак на российские корабли и инфраструктуру.
"Если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них", – сказал он и добавил, что Украина стопроцентно победит Россию в этой войне.
Что известно об атаках дронов на российские корабли
- В течение двух дней СБУ и ВМС провели спецоперации по ударам по российским кораблям. Сначала ночью 4 августа надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" возле Новороссийска.
- В СБУ опубликовали видео атаки на "Оленегорский горняк" и сообщили, что корабль получил серьезную пробоину. Россия пыталась скрыть атаку на десантный корабль, заявляя, мол, корабли отразили атаку дронов.
- В конце концов оккупанты дотащили "Оленегорский горняк" до морского порта в Новороссийске.
- Ночью 5 августа российские оккупанты пережили "день сурка". В полночь в оккупированном Крыму было беспокойно из-за яркого зарева вблизи Крымского моста.
- Оказалось, что СБУ совместно с ВМС нанесла удар дроном по крупному российскому танкеру SIG. Находящийся под санкциями США танкер транспортировал топливо для российских войск.
- В СБУ сообщили, что танкер российских оккупантов был хорошо нагружен топливом, поэтому большой взрыв был виден издалека.