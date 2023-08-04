Российский корабль "Оленегорский горняк" атаковали 4 августа вблизи Новороссийска. 24 Канал собрал все самое важное об атаке на вражеский десантный корабль.

Смотрите также Важная база российских ракетоносителей: показываем Новороссийск на карте

Взрывы в Новороссийске: россияне снова "все отбили"

Ранним утром 4 августа жители Новороссийска в соцсетях жаловались на мощные звуки взрывов в районе морского порта. Новороссийский – это самый крупный морской порт России, где расположена военно-морская база черноморского флота России.

Сначала российские экстренные службы сообщили, что произошел прилет по так называемому "нефтяному маяку". После этого с лживым заявлением вышло минобороны России, сообщив, что атака дронов якобы была отбита.

В минобороны России заявили, что отбили атаку двух дронов на военно-морскую базу Новороссийска. Дроны якобы были "уничтожены" со штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

Что интересно, в России говорят, что атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Учитывая видео, оказавшиеся в сети, "Оленегорский горняк" не смог отбить атаку.

Россияне показали повреждение "Оленегорского горняка"

Через несколько часов после взрывов в Новороссийске начали появляться видео с последствиями атаки. Российские паблики начали публиковать видео, как после ночной атаки дронов буксируют военный корабль "Оленегорский горняк".

На кадрах чётко видно, что военный корабль России наклонился на сторону. Очевидно, у россиян серьезные проблемы с буксировкой корабля: оккупанты тянут судно, а оно все равно кренится.

Буксировка "Оленегорского горняка": смотрите видео

Российские пропагандисты жалуются на то, что в сеть "слили" видео повреждения "Оленегорского горняка" и "Киев увидел результаты своей атаки". Интересно, что сами пропагандисты и опубликовали видео.

За данными украинских мониторинговых групп, атака на "Оленегорский горняк" произошла в 02:08. Следствием атаки стало пробитие и крены на левый борт.

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что дальнейшая судьба "Оленегорского горняка", который за последние годы дважды был на ремонте, сейчас под большим вопросом. Более того, эксперты задают логичный вопрос, как атаку пережил противодиверсионный катер П-349 "Суворовец".

Пока не известно, что с российским катером. "Но, если учитывать, что дронам-камикадзе удалось подбить целый БДК, то не исключено, что "Суворовец" вообще мог пойти ко дну", – говорится в сообщении.

Атака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ и ВМС

Источники 24 Канала в Службе безопасности сообщили, что атака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ вместе с ВМС. В СБУ показали видео атаки, в результате которой "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину.

СБУ показала атаку на "Оленегорский горняк": смотрите видео

На кадрах видно, как надводный дрон СБУ атакует вражеский корабль. Источники в СБУ заявили, что дрон был насыщен 450 килограммами тротила. В то же время на корабле на момент удара находились около 100 человек экипажа.

Из-за того, что "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину, корабль пока не может выполнять свои боевые задачи. Источники в СБУ констатировали, что все заявления россиян о якобы "отбитой атаке" – фейк.

У россиян будет "гореть" Черное море

Военный эксперт Роман Свитан для 24 Канала прокомментировал атаку на Новороссийск По его словам, после того, как Россия вышла из зерновой сделки, Черное море будет "гореть" у россиян.

Свитан подчеркнул, что важно уничтожать российские порты, в частности, в Новороссийске. Эксперт отметил, что у Украины достаточно беспилотников, чтобы выполнять такие задачи.

Свитан подчеркнул, что удар по Новороссийску продемонстрировал радиус работы украинских средств дальнего поражения.

"Новороссийск – это отличная цель, военная база. Россиян не надо выпускать из Крыма в Новороссийск. Уничтожить весь Черноморский флот и затопить. Уничтожить бухты, способные принимать военные корабли. Не должно быть российских судов в Черном море", – сказал он.

Свитан прокомментировал атаку на Новороссийск: смотрите видео