Это событие изрядно всколыхнуло сеть. Как реагируют на тонущий корабль, – сообщает 24 Канал.

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Отразил атаку бортом

Российское минобороны к утру 4 августа быстро начало оправдываться, что все атаки были отбиты в Новороссийске. Хотя пропагандистские СМИ не спешили освещать атаку морскими дронами, некоторые телеграм-каналы начали публиковать фотографии и видео с места событий. На одном из видео "Оленегорский горняк" начали буксировать.

Впоследствии в сети опубликовали кадры, на которых видно, что корабль наклонился на бок. Как оказалось – судно получило значительные повреждения.

Это событие вызвало яркую реакцию в сети. Украинцев нашли повод для создания новых шуток, и соцсети буквально "взорвались" точными высказываниями. Украинцы шутили по поводу комментариев российского минобороны об "отражении атаки", об "усталости кораблика" и "демилитаризации".

Самые яркие реакции в сети – больше в галерее

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук также точно прокомментировал повреждение "Оленегорского горняка".

Я не знаю, существуют ли в аду телеграм-каналы, доходит ли информация до загробного мира из нашего, но есть информация, что экипаж крейсера "Москва" уже выстроился на борту и ждет для встречи экипаж корабля "Оленегорский горняк",

– сказал Братчук.

Вдобавок он прикрепил видео, описывающее ситуацию с повреждением большого десантного корабля.

Атака на "Оленегорский горняк": что известно