Как отмечают источники 24 Канала в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС. В распоряжении 24 Канала оказалось видео атаки дрона на корабль "Оленегорский горняк".

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На борту корабля было около сотни оккупантов

На кадрах видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

Атака дрона СБУ на десантный корабль "Оленегорский горняк": смотрите видео

Как отмечают источники в Службе безопасности, в результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и в настоящее время не может выполнять свои боевые задачи. Источники в СБУ констатировали, что все заявления россиян о якобы "отбитой атаке" – фейк.

В Службе безопасности отметили, что это далеко не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. Ранее руководитель СБУ Василий Малюк говорил, что атака на корабли России в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук Службы безопасности.

Что известно об атаке на "Оленегорский горняк"

Ранним утром 4 августа жители российского Новороссийска слышали громкие звуки взрывов вблизи морского порта. Новороссийский – это самый крупный морской порт России, где расположена база черноморского флота России.