Громкие взрывы в Новороссийске, по словам местных жителей, раздавались около 10 минут, после чего они фиксировали на свои устройства "хлопок", пишет 24 Канал. Звуки взрывов также звучали и ночью у морского порта.

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Где в Новороссийске произошел "хлопок"

Информацию о взрывах подтвердили российские экстренные службы. По предварительной информации, произошел прилет по так называемому "нефтяному маяку".

Российские минобороны, как говорят без суда и следствия, сразу нафантазировали об атаке украинских дронов. Более того, в лучших традициях кремлевской пропаганды атака якобы двух дронов была отбита катерами.

Любопытно, что в русском ведомстве признали, что под ударом была военно-морская база Новороссийска.

Новороссийский – это самый крупный морской порт России, где расположена военно-морская база черноморского флота России. Порт расположен на южном побережье России.

Показываем Новороссийск на карте

Россия прячет свои корабли в Новороссийске

Британская разведка в сентябре 2022 года сообщала, что командование Черноморским флотом России решило отвести часть подлодок из порта приписки Севастополя в Крыму в Новороссийск.

Разведчики предполагали, что это происходит из-за изменения уровня угрозы местной безопасности в условиях усиления украинских ударных возможностей дальнего действия.

Тогда в оккупированном Крыму был атакован штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

Новороссийск может служить пунктом базирования для российских подводных и надводных ракетоносителей. Как писало издание Defense Express, россияне могут выбрать именно Новороссийск в качестве нового позиционного района для ракетных атак по Украине, чтобы обезопасить свои ракетные корабли.

Об этом свидетельствуют некоторые спутниковые снимки, оказавшиеся в открытом доступе. В частности, аналитики 9 июня 2023 года фиксировали на базе в Новороссийске два фрегата проекта 11356, три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М" и три подлодки проекта 636.6.

Намерения России скрыть свои корабли подтверждает заявление начальницы пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк. Накануне она рассказала, что российским кораблям "неуютно" в бухтах, поэтому они стали использовать ракетобезопасный район.

Гуменюк подчеркнула, что оккупантам почти в каждом ночном кошмаре мерещатся дроны. Это произошло на фоне якобы атаки дронов на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков".