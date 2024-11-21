Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В результате противовоздушного было удалось сбить шесть ракет Х-101.

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Каким вооружением атаковали Украину

В Воздушных силах рассказали, что утром 21 ноября Россия атаковала ракетами различных типов предприятия и критическую инфраструктуру в Днепре.

В частности, было запущено межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области России. Также по Днепру с истребителя МиГ-31К было выпущено аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", пуски осуществлялись из Тамбовской области. Кроме того, выпущено 7 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.

"В очередной раз просим граждан не медлить с сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе Вооруженных Сил Украины и любых угроз Украинскому государству", – призвали в Воздушных силах.

Сколько ракет сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил