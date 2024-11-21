Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Внаслідок протиповітряного було вдалося збити шість ракет Х-101.

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Яким озброєнням атакували Україну

В Повітряних силах розповіли, що вранці 21 листопада Росія атакувала ракетами різних типів підприємства та критичну інфраструктуру у Дніпрі.

Зокрема, було запущено міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області Росії. Також по Дніпру з винищувача МіГ-31К було випущено аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", пуски здійснювалися із Тамбовської області. Крім того, випущено 7 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що інформація про жертв та постраждалих не надходила.

"Учергове просимо громадян не зволікати сигналами повітряної тривоги! І закликаємо всіх медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи Збройних Сил України і будь-яких загроз Українській державі", – закликали у Повітряних силах.

Скільки ракет збила ППО / Інфографіка Повітряних сил