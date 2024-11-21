Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго. Сейчас станция подключена только к одной линии электропередачи.

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Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута

В Минэнерго рассказали, что в результате очередного российского обстрела была обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Там отметили, что сейчас станция подключена к украинской энергосистеме только одной линией электропередачи.

В ведомстве предупреждают, что в случае отключения последней линии на ЗАЭС состоится очередной полный блэкаут. Вследствие нарушения условий безопасной эксплуатации может возникнуть авария.

Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС,

– отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго добавили, что энергетику начнут восстанавливать полноценное питание станции, как только этому будет способствовать ситуация с безопасностью.