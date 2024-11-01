Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ. Отмечается, что специалисты проводят радиографическую проверку сварных швов на АЭС, чтобы удостовериться в их надежности.

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На ЗАЭС ведут ремонтные работы

В МАГАТЭ получили сообщение о том, что на одной из импульсных линий, что является частью систем обеспечения насоса теплоносителя реактора, произошла утечка и он требует ремонта. В агентстве сообщили, что экспертная группа, которая дислоцируется на ЗАЭС, посетила энергоблок №1.

После оценки ситуации эксперты начали ремонтные работы.

Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности,

– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как и пять других реакторов ЗАЭС, энергоблок №1 находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергии для электросети. Однако из-за начала ремонта его статус изменился на остановку для обслуживания. Ожидается, что энергоблок будет снова переведен в состояние холодной остановки после завершения ремонта импульсной линии и ее испытаний.

К слову, ранее стало известно, что российские военные разместили пушку вблизи шестого реактора Запорожской АЭС и ведут из нее обстрелы. OSINT-аналитики также опубликовали координаты и фото места расположения пушки на территории станции.