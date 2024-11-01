Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт МАГАТЕ. Зазначається, що фахівці проводять радіографічну перевірку зварних швів на АЕС, щоб упевнитися в їхній надійності.

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На ЗАЕС ведуть ремонтні роботи

В МАГАТЕ отримали повідомлення про те, що на одній з імпульсних ліній, що є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора, стався витік і він потребує ремонту. В агентстві повідомили, що експертна група, яка дислокується на ЗАЕС, відвідала енергоблок №1.

Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи.

Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки,

– заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як і п'ять інших реакторів ЗАЕС, енергоблок №1 перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для електромережі. Однак через початок ремонту його статус змінився на зупинку для обслуговування. Очікується, що енергоблок буде знову переведено у стан холодної зупинки після завершення ремонту імпульсної лінії та її випробувань.

До слова, раніше стало відомо, що російські військові розмістили гармату поблизу шостого реактора Запорізької АЕС та ведуть з неї обстріли. OSINT-аналітики також опублікували координати та фото місця розташування гармати на території станції.