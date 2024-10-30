Про це повідомили OSINT-аналітики з телеграм-каналу "Битва за Енергодар". Ба більше, росіяни навіть ведуть з цієї гармати вогонь.

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Що відомо про розміщення російської гармати на ЗАЕС

OSINT-аналітики зазначили, що російські загарбники розмістили свою гармату поблизу 6 реактора Запорізької АЕС. За даними авторів каналу, це той факт, який не бачать в упор МАГАТЕ, ООН і інші міжнародні організації.

На кадрах можна побачити, що з території ЗАЕС ведеться обстріл. OSINT-аналітики зазначили, що це відбувається щоночі.

Росіяни встановили гармату на території ЗАЕС / Відео з телеграм-каналу "Битва за Енергодар"

Своєю чергою, OSINT-аналітики з телеграм-каналу "КіберБорошно" опублікували координати (47.512932,34.590452) та фото з місцями розташування ворожої гармати на території окупованої атомної станції.

Де розміщена ворожа гармата на ЗАЕС / Фото з телеграм-каналів "КіберБорошно" та "Битва за Енергодар"

До слова, раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що Росія використовує Запорізьку АЕС як майданчик для навчання пілотів FPV-дронів. Згодом ці окупанти тероризують український Нікополь.