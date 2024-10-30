Об этом сообщили OSINT-аналитики из телеграм-канала "Битва за Энергодар". Более того, россияне даже ведут из этой пушки огонь.

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Что известно о размещении российской пушки на ЗАЭС

OSINT-аналитики отметили, что российские захватчики разместили свою пушку вблизи 6 реактора Запорожской АЭС. По данным авторов канала, это тот факт, который не видят в упор МАГАТЭ, ООН и другие международные организации.

На кадрах можно увидеть, что с территории ЗАЭС ведется обстрел. OSINT-аналитики отметили, что это происходит каждую ночь.

Россияне установили пушку на территории ЗАЭС / Видео из телеграм-канала "Битва за Энергодар"

В свою очередь, OSINT-аналитики из телеграм-канала "КиберБорошно" опубликовали координаты (47.512932,34.590452) и фото с местами расположения вражеской пушки на территории оккупированной атомной станции.

Где размещена вражеская пушка на ЗАЭС / Фото из телеграм-каналов "КиберБорошно" и "Битва за Энергодар"

К слову, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что Россия использует Запорожскую АЭС как площадку для обучения пилотов FPV-дронов. Впоследствии эти оккупанты терроризируют украинский Никополь.