Про це в Міненерго повідомили в обід 21 жовтня.

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ЗАЕС на межі блекауту

В понеділок, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні обстріли російської армії відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України.

В Міненерго зазначили, що наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки,

– ідеться в повідомленні.

За даними Міненерго, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції" – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В Енергоатомі підкреслили, що ситуація на Запорізькій АЕС продовжує погіршуватися, зокрема, сьогодні там "ситуація критично загострилася".

Там зазначили, що до захоплення станція споживала електроенергію від власних 4-х ліній електропередачі і 3 ліній резерва. А за час ворожої окупації, як вказали у Енергоатомі, "спільними зусиллями "спеціалістів" росатому і російського військового контингенту, Запорізька АЕС доведена до останнього ступеню деградації".

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів. Адже їх ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунку до початку плавлення ядерного палива,

– ідеться в повідомленні.

Керівник Енергоатому Петро Котін наголосив, що лише відновлення контролю України над станцією є єдиним шляхом для гарантії безпеки найбільшої атомної станції Європи. За його словами, постійні втрати зовнішнього живлення станції, неспроможність окупантів забезпечити стабільне електропостачання станції – загрожує світові ядерною та радіаційною катастрофою.