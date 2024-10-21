Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Там також зазначили, що ППО відпрацювала по ворожих дронах-камікадзе.

До теми Авіаційний удар по Шостці: є жертва, кількість постраждалих зросла

Що відомо про наслідки атаки Сумської області

У Сумській ОВА розповіли, що вночі 21 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється,

– мовиться в повідомленні.