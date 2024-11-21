Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго. Наразі станція під'єднана лише до однієї лінією електропередачі.

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Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

У Міненерго розповіли, що внаслідок чергового російського обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Там зауважили, що наразі станція під'єднана до української енергосистеми лише однією лінією електропередачі.

У відомстві попереджають, що в разі відключення останньої лінії на ЗАЕС відбудеться черговий повний блекаут. Внаслідок порушення умов безпечної експлуатації може виникнути аварія.

Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС,

– зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго додали, що енергетику почнуть відновлювати повноцінне живлення станції, як тільки цьому буде сприяти безпекова ситуація.