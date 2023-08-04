Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты также сетовали, что город якобы атаковали "неизвестные морские дроны", передает 24 Канал.
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Что известно о "взрывах" в Новороссийске
Местные жители сообщают, что "взрывы" в Новороссийске раздались примерно в 5 утра по местному времени. Россияне сетовали, что слышали несколько "выстрелов", которыми якобы "пытались сбить беспилотники".
Новороссийск посетил "хлопок" / Фото из российских телеграм-каналов
Эти взрывы слышали в течение 10 минут, а впоследствии очевидцы сделали несколько фото, как что-то "горело в воде". Очевидцы сообщили, что город якобы атаковали "морские дроны".
В Новороссийске что-то сильно горит: смотрите видео
Кроме того, в сети также появились видео, где видно, как в небо после взрывов поднялся столб густого серого дыма.
В небо в Новороссийске поднялся столб дыма: смотрите видео
Журналисты BBC рассказали, что, по сообщениям местных, звуки взрывов также звучали и ночью вблизи морского порта в городе. Также взрывы слышали и в населённом пункте Южная Озереевка, где расположен морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
Взрывы могли раздаваться вблизи порта в Новороссийске: смотрите видео
Позже информацию о взрывах подтвердили российские экстренные службы. Там подчеркнули, что все данные уже якобы передали специальным службам страны-агрессорки.
Информацию о "взрывах" в Новороссийске передали в спецслужбы: смотрите видео (18+)
В телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что в Новороссийске попали в так называемый "нефтяной маяк". Там объяснили, что это выносное устройство для приема нефти, расположенное в нескольких километрах от берега Черного моря.
В Новороссийске могли атаковать "нефтяной маяк" / Фото из российских телеграм-каналов
В сети также опубликовали кадры вероятного "уничтожения вражеской морской цели" в Новороссийске. Местные отмечают, что громкий звук слышали в разных районах, у многих машин сработала сигнализация.
Уничтожение "враждебной цели" в Новороссийске: смотрите видео
Впоследствии на "атаку дронов" отреагировали и в министерстве обороны России. Там отметили, что российские корабли якобы "отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров" на военно-морскую базу Новороссийск.
Новороссийск якобы атаковали "безэкипажные катера": смотрите видео
В минобороны страны-агрессорки сказали, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате попытки атаки в Новороссийске якобы не пострадала. Но сейчас там установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.
В Новороссийске якобы не пострадал "нефтяной маяк": смотрите видео
Также о взрывах в городе высказался и мэр Новороссийска. Он подчеркнул, что российские военные подразделения вроде бы "эффективно отработали по защите нашего города", а также заверил, что все объекты жизнеобеспечения и логистики "находятся под надежной защитой".
В России постоянно раздаются взрывы
- В российском Подмосковье 3 августа очевидцы сообщали о "хлопке". Там якобы раздавались взрывы в цехе по производству аккумуляторов.
- За несколько дней до этого российскую Москву снова "атаковали неизвестные беспилотники". В частности, очевидцы сообщали о взрывах в одной из башен "Москва-Сити".
- Также несколько регионов России накрыли мощные пожары. Кроме этого, там продолжается марафон с поджогом "военкоматов".