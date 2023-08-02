Есть проблемы и с Крымским мостом. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание "Что-то такое серьезное": под Москвой вспыхнул масштабный пожар
Взрывы в Московской области
По информации россиян, ночью 2 августа жители Одинцовского района Московской области снова слышали взрывы. Что это было – пока неизвестно.
Крымский мост был перекрыт
Также ночью движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто. Однако впоследствии движение было возобновлено.
Россию охватили масштабные пожары
Так, в Москве загорелась проводка на заводе счетно-аналитических машин. Поэтому с предприятия были эвакуированы 40 человек, а всех работающих в здании отпустили домой.
Пожар в Москве: смотрите видео
Внутри помещения наблюдается дым, он распространяется по вентиляции предприятия. Экстренные службы работают на месте. Кроме того, из-за тушения пожара наблюдаются перебои в работе трамваев.
А в Петербурге попытались поджечь здание военкомата – это уже третья попытка за сутки. Предварительно известно, что все произошло на английском проспекте. Вероятно, девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась.
Эпидемия поджогов военкоматов продолжается. Также ночью это произошло в Улан-Удэ. Предварительно, в результате пожара пострадала лицевая часть неэксплуатируемого здания. Сейчас полиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в совершении поджога.
Поджог военкомата в Улан-Удэ: смотрите видео
Кроме того, в российском Брянске загорелась пилорама. Вспышка произошла возле остановки "Школа №28". Все подробности выясняются.
Пожар в Брянске: смотрите видео
Другие подобные случаи в стране-агрессорке
- В ночь на 30 июля пропагандисты заявили, что Москву якобы атаковали неизвестные беспилотники. Так, взрывы прогремели в "Москва-Сити". А через каких-то двое суток, 1 августа, история повторилась.
- Предварительно, в башне, которую якобы атаковал беспилотник в Москве, размещены сразу 3 российских министерства – министерство экономического развития, минпромторг и минцифры. Очевидцы показали кадры правительственной документации России, вынесенной взрывной волной со второй 42-этажной башни комплекса "IQ-квартал".
- Кстати, в российском минобороны заявили, что один дрон вроде бы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".