Є проблеми і з Кримським мостом. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Щось таке серйозне": під Москвою спалахнула масштабна пожежа
Вибухи у Московській області
За інформацією росіян, вночі 2 серпня мешканці Одинцовського району Московської області знову чули вибухи. Що це було – наразі невідомо.
Кримський міст був перекритий
Також вночі рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово було перекрито. Однак згодом рух відновили.
Росію охопили масштабні пожежі
Так, у Москві загорілася проводка на заводі лічильно-аналітичних машин. Через це з підприємства було евакуйовано 40 осіб, а всіх працюючих у будівлі відпустили додому.
Пожежа у Москві: дивіться відео
Усередині приміщення спостерігається дим, він поширюється вентиляцією підприємства. Екстрені служби працюють на місці. Крім того, через гасіння пожежі спостерігаються перебої у роботі трамваїв.
А у Петербурзі спробували підпалити будівлю військкомату — це вже третя спроба за добу. Попередньо відомо, що все сталося на Англійському проспекті. Імовірно, дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запалювальною сумішшю, після чого зникла.
Епідемія підпалів військкоматів триває. Також вночі це сталося в Улан-Уде. Попередньо, внаслідок пожежі постраждала лицьова частина будівлі, що не експлуатується. Зараз поліція розшукує чоловіка та жінку, підозрюваних у скоєнні підпалу.
Підпал військкомата в Улан-Уде: дивіться відео
Окрім цього, у російському Брянську загорілася пилорама. Спалах стався неподалік зупинки "Школа №28". Усі подробиці наразі з’ясовуються.
Пожежа у Брянську: дивіться відео
Інші подібні випадки у країні-агресорці
- У ніч проти 30 липня пропагандисти заявили, що Москву нібито атакували невідомі безпілотники. Так, вибухи пролунали у "Москва-Сіті". А за якихось дві доби, 1 серпня, історія повторилася.
- Попередньо, у вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – міністерство економічного розвитку, мінпромторг і мінцифри. Очевидці показали кадри урядової документації Росії, яку винесло вибуховою хвилею з другої 42-поверхової вежі комплексу "IQ-квартал".
- До речі, у російському міноборони заявили, що один дрон начебто знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".