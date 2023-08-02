Є проблеми і з Кримським мостом. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Щось таке серйозне": під Москвою спалахнула масштабна пожежа

Вибухи у Московській області

За інформацією росіян, вночі 2 серпня мешканці Одинцовського району Московської області знову чули вибухи. Що це було – наразі невідомо.

Кримський міст був перекритий

Також вночі рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово було перекрито. Однак згодом рух відновили.

Росію охопили масштабні пожежі

Так, у Москві загорілася проводка на заводі лічильно-аналітичних машин. Через це з підприємства було евакуйовано 40 осіб, а всіх працюючих у будівлі відпустили додому.

Пожежа у Москві: дивіться відео

Усередині приміщення спостерігається дим, він поширюється вентиляцією підприємства. Екстрені служби працюють на місці. Крім того, через гасіння пожежі спостерігаються перебої у роботі трамваїв.

А у Петербурзі спробували підпалити будівлю військкомату — це вже третя спроба за добу. Попередньо відомо, що все сталося на Англійському проспекті. Імовірно, дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запалювальною сумішшю, після чого зникла.

Епідемія підпалів військкоматів триває. Також вночі це сталося в Улан-Уде. Попередньо, внаслідок пожежі постраждала лицьова частина будівлі, що не експлуатується. Зараз поліція розшукує чоловіка та жінку, підозрюваних у скоєнні підпалу.

Підпал військкомата в Улан-Уде: дивіться відео

Окрім цього, у російському Брянську загорілася пилорама. Спалах стався неподалік зупинки "Школа №28". Усі подробиці наразі з’ясовуються.

Пожежа у Брянську: дивіться відео

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