Зазначається, що у вежі "Москва-Сіті", яку нібито атакували дрони, розміщено відразу три російські міністерства. Де розташований цей діловий центр – розповість та покаже 24 Канал.

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Де розміщений центр "Москва-Сіті", який атакували 30 липня

"Москва-Сіті" – це діловий район у Москві на Пресненській набережній. "Москва-Сіті" включає в себе 6 хмарочосів з максимальною висотою 300 метрів і більше. Комплекс також має у своєму складі другу найвищу, третю найвищу, п'яту найвищу, шосту найвищу, і сьому найвищу будівлі в Європі.

Попередньо, у вежі, яку нібито атакував безпілотник у Москві, розміщено відразу 3 російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри. Очевидці показали кадри документації мінкомзв'язку Росії, яку винесло з офісу вибуховою хвилею. Міністерство розташоване у другій 42-поверховій вежі комплексу "IQ-квартал".

Зазначається, що ці три російські міністерства розмістилися навесні 2019 року у 42-поверховій вежі комплексу.

"Москва-Сіті" на карті

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