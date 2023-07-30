У мережі вже оприлюднили кадри вибухів у Москві і що чули росіяни. Про це інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Збитий вночі у Москві безпілотник впав біля військової частини
Що відбувається у Москві
На опублікованих відео можна побачити момент нібито прильоту БПЛА до вежі "IQ-кварталу". Кадр потрапив на відео реєстратора.
Момент прильоту по "Москва-Сіті": дивіться відео
Відомо, що після атаки БПЛА постраждали нежитлові приміщення, зокрема, обшивка в одному з офісів ділового центру. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Тим часом, пропагандисти традиційно заявляють, що атаку відбили – начебто збили два безпілотники.
Моменти вибухів у Москві: дивіться відео
Що цьому передувало
- За попередньою інформацією, 30 липня вибух стався у бізнес-центрі "Москва-Сіті". Ба більше, після цього пішов дим з однієї з башт.
- На відео голос за кадром говорить, що знищило цілий поверх. Приліт був на рівні 5 – 6 поверху башти.
- За даними росЗМІ, після "хлопка" довелося евакуювати цілу башту "ІQ-кварталу". Ба більше, вибух був настільки сильним, що розбудив жителів сусідніх будинків.
- Також "бавовну" добре на собі відчули жителі Одинцова та Красногорська. За словами пропагандистів, тут начебто збивали безпілотники та відбили атаку.
- Згодом у російському міноборони уточнили, що один дрон начебто знищили в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. А ще два нібито придушили засоби РЕБ і ті впали на території "комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
- Мер Москви Сергій Собянін вже встиг заявити, що на Москву здійснили атаку українські безпілотники. За його словами, "Москва-Сіті" отримав лише "незначні пошкодження". Ба більше, жертв і постраждалих немає.
- Після "бавовни" у Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден.
- Окрім цього, окупанти на виліт і приліт закрили московський аеропорт "Внуково". Рейси звідти переправляють на інші летовища. Крім того, частина рейсів затримується.
- Водночас у "Внуково" запровадили режим "Килим" і рейси більше не приймаються.