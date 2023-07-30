В сети уже обнародовали кадры взрывов в Москве и что слышали россияне. Об этом информирует 24 Канал.
Обратите внимание Сбитый ночью в Москве беспилотник упал возле воинской части
Что происходит в Москве
На опубликованных видео можно увидеть момент якобы прилета БПЛА в башню "IQ-квартала". Кадр попал на видеорегистратор.
Момент прилета по "Москва-Сити": смотрите видео
Известно, что после атаки БПЛА пострадали нежилые помещения, в частности обшивка в одном из офисов делового центра. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Между тем, пропагандисты традиционно заявляют, что атаку отбили – якобы сбили два беспилотника.
Моменты взрывов в Москве: смотрите видео
Что этому предшествовало
- По предварительной информации, 30 июля взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити". Более того, после этого пошел дым из одной из башен.
- На видео голос за кадром говорит, что уничтожило целый этаж. Прилет был на уровне 5 – 6 этажа башни.
- По данным росСМИ, после "хлопка" пришлось эвакуировать целую башню "IQ-квартала". Более того, взрыв был настолько сильным, что разбудил жителей соседних домов.
- Также "хлопок" хорошо на себе ощутили жители Одинцова и Красногорска. По словам пропагандистов, тут якобы сбивали беспилотники и отбили атаку.
- Позже в российском минобороны уточнили, что один дрон якобы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".
- Мэр Москвы Сергей Собянин уже успел заявить, что на Москву совершили атаку украинские беспилотники. По его словам, "Москва-Сити" получил лишь "незначительные повреждения". Более того, жертв и пострадавших нет.
- После "хлопка" в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.
- Кроме этого, оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.
- В то же время во "Внуково" ввели режим "Ковер" и рейсы больше не принимаются.