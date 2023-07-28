Шпнулся дрон на Добрососедской улице в селе Кукшево. Традиционно в атаке на Москву в министерстве обороны России обвинили Украину. Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал.
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Совсем рядом располагалась воинская часть
Этот населенный пункт располагается всего в 5 километрах от поселка Птичное. А согласно публичным данным, в этом поселении в свою очередь располагается воинская часть 86750.
Как видно из скриншота, добраться машиной из одного населенного пункта в другой можно всего за 10 минут. И это по автодороге, которая естественно имеет свои изгибы.
Так что можно только предполагать, за сколько минут беспилотник добрался бы до воинской части, если бы ему не помешали. И, конечно, если он вообще пытался туда добраться.
Где в Москве сбили беспилотник / Скриншот росСМИ
Однако стоит отметить, что оккупанты не первый раз заявляли о якобы сбитии и обнаружении обломков дронов как в Москве, так и в Подмосковье. Однако при этом это могут быть не ударные дроны, а гражданские БПЛА, запускаемые сами россиянами.
Москвичам не впервые "тревожно" из-за дронов
- В Москву совсем недавно, 24 июля, снова прилетали дроны. Однако тогда, как намекнули источники, "птички" от ГУР достигли своих целей – в тот день россияне просыпались от взрывов. В частности, в домах выбило окна. В тот понедельник россияне жаловались, что дроны атаковали воинскую часть, а один из них вроде бы пролетел недалеко от минобороны России.
- О запуске дронов на Москву и Подмосковье также сообщали и в конце мая. Тогда сначала сообщили о взрыве на 25-м этаже жилого дома в Новой Москве, а впоследствии – о БпЛА на Рублевке, где живет так называемая элита России.
- За почти месяц до этого, 3 мая, дроны долетели не то что к воинской части, они ударили по Кремлю, в результате чего шпиль одной из башен загорелся. Россия, конечно же, во всем обвинила Украину, а также заявила, что это якобы было покушение на Путина.