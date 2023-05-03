Риторика российских преступных властей изменилась. От "взять Киев за 3 дня" уже перешли в "Украину атакует Москву". Меджик моментс "удара" по Кремлю попал на видео. Все, что известно об инциденте, читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Момент так называемой "атаки беспилотников" на Кремль попал на видео

Ночь была "тревожнькой"

В ночь на 3 мая вблизи Кремля раздались взрывы. Очевидцы файер-шоу заявили, что видели в небе странные искры. Зрелище должно было быть красивым, но россияне почему-то не оценили.

В Кремле заорали о покушении на Путина

Традиционно Россия не смогла удержаться от фейков. Там сделали абсурдное заявление о том, что Москву "атаковала" Украина. Вроде бы над Кремлем сбили два беспилотника. Там уже завизжали о попытке покушения на Путина. К сожалению, неудачной.

Впоследствии в Кремле заявили, что Путина в Кремле не было. Кто бы сомневался, что бункерный дед выползет из своего бункера. Ручной представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин находился в Ново-Огарево.

Интересно! После так называемой "атаки" в Москве запретили беспилотники. Подниматься в небо смогут только БПЛА, использующиеся по решениям власти.

Россияне истерически визжат о "красных линиях" и угрожают.

"Атака по Кремлю": дивіться відео

Реакция Украины

Сергей Никифоров – спикер Владимира Зеленского – подчеркнул, что у Украины нет никакой информации об "атаке" на Кремль.

Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многих других трагедий. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации до 9 мая, ожидаемый прием от наших противников,

– заметил Никифоров.

Михаил Подоляк отметил, что Россия, по всей видимости, готовит масштабный теракт. Именно поэтому страна-террористка и демонстрирует "дроны над Кремлем".

Подоляк также отметил, что Украина ведет исключительно оборонную войну и не атакует территорий России. Это не поможет решить ни одну военную задачу.

У россиян из-за так называемой "атаки" началась настоящая истерика. Граждане страны-террористки вслед за властью верещат о "красных линиях". Россияне поддерживают и поощряют геноцид украинцев. В то же время, сами хотят не ощущать никаких последствий войны.