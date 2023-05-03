Однако больше всего радует то, что взрывы раздавались и у Кремля. Соответствующие видео в истерике обнародовали российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Ночью возле Кремля раздавались взрывы: у Путина придумывают об атаке дронов со стороны Украины

Где был Путин в этот момент

Российский бункерный тиран на момент "атаки дронами" не был в Кремле. Спикер диктатора Дмитрий Песков рассказал российским СМИ, что тот находился в Ново-Огарево.

Справочно. Ново-Огарево – государственная резиденция высших правительственных лиц России, расположенная вблизи села Усово Одинцовского района в 10 километрах к западу от Москвы.

Следует добавить, что россиянам после такого файер-шоу в центре Москве запретили без разрешения органов государственной власти запускать в небо беспилотники.

Кремль "атаковал беспилотник": смотрите видео

А пропагандисты, как обычно, начали обвинять во всем Украине. В пресс-службе Путина заявили, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю". Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.

Кроме того, Россия начала угрожать ответом "за попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным". Более того, в Кремле расценивают такие инциденты как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы.

20 миллионов гривен за БПЛА на Красной площади: что известно