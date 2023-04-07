Об этом в эфире телемарафона рассказал соучредитель Monobank и производитель БПЛА Довбуш Андрей Яценко. 24 Канал.

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Я решил установить премию для украинского производителя. Я считаю, что эта сумма должна быть потрачена тем или иным предпринимателем на усовершенствование своего самолета. Премия составляет 20 миллионов гривен,

– сказал Андрей Яценко.

Есть условия

И подчеркнул, что есть одно условие – "самолет должен сделать приземление 9 мая на Красной площади".

Кроме того, беспилотник должен быть с украинскими лозунгами: Слава Украине, Героям Слава. Это, по словам Яценко, нужно для того, чтобы он понимал, кто из производителей долетел, а кто нет.

По словам производителя БПЛА Довбуш, его дрон также будет участвовать – вне конкурса.

Украина уже проводила репетиции

Яценко рассказал, что попытки запуска самолета в Россию уже были, но он задел высоковольтную линию и не долетел до Красной площади всего 45 километров.

Кстати, мы рассказывали, что 28 марта в Подмосковье упал БПЛА с надписью "Слава Украине".



Обломки беспилотника с надписью "Слава Украине" нашли вблизи Москвы / Фото телеграм-каналы

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на вооружении Украины могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета 3 тысячи километров. Он также публиковал историческое фото с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве.

Таким образом напомнив Кремлю, что все возможно, а с современными технологиями – тем более.