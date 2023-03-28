Информацию о БПЛА начали, как обычно, распространять пропагандистские СМИ. Однако особое место в их истерике занимает внешний вид дрона, разрисованный в желтый и синий цвета. О деталях инцидента информирует 24 Канал.

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Россияне "испугались" дрона из дерева и пенопласта

Как сообщают пропагандисты, обломки беспилотника обнаружили вблизи железнодорожных путей в Новой Москве. Житель деревни Свитино заявил, что нашел дрон примерно в 100 метрах от железной дороги.

Смотрите на карте, где нашли дрон

И хотя изготовлен БПЛА из дерева и пенопласта, россиян "напугало" то, что он "не долетел до Кремля всего 60 километров". Однако больше всего пропагандисты начали истерить из-за внешнего вида "дрона". Кремлевские пропагандисты особо подчеркивают, что он имеет желто-синюю окраску, а на крыльях надпись – "Слава Украине".

БПЛА, найденный в Московской области / Фото Baza

На место падения самодельного БПЛА даже вызвали следователей, которые должны установить все обстоятельства инцидента.

Шутка, "репетиция врага" или диверсия

В российских соцсетях пишут, что это может быть чья-то шутка. Ведь самодельный дрон из дерева не смог бы преодолеть 400 километров, а именно на таком расстоянии от границы нашли БПЛА.

Кроме того, его "характеристики оставляют желать лучшего". Конструкция не сможет выдержать даже самый простой аккумулятор, а с боевой частью – тем более не взлетит.

И, казалось бы, россияне начали рационально мыслить, но нет. После "подробного анализа" БПЛА они пришли к выводу, что это могла быть "репетиция врага". Якобы его запустили лишь для того, чтобы проверить способность преодолевать дистанцию и "запугать" россиян.

Однако некоторые утверждают, что это может быть и диверсия силовых структур России, чтобы обвинить Украину в атаке.

Оккупантам везде "мерещатся" дроны