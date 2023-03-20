В пропагандистских СМИ сообщают, что дрон "атаковал" территорию России. В соцсетях публикуют фото "неизвестных БПЛА", информирует 24 Канал.

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Неизвестные БПЛА снова атакуют Россию

Первоначально администрация города Щелкова заявила, что беспилотник столкнулся с ЛЭП. Как сообщают, взрывчатки у дрона не обнаружили.



Дрон "атаковал" ЛЭП в Подмосковье / Фото из пропагандистских СМИ

Беспилотник был оборудован "стандартным набором функций". ЛЭП не повреждена, относительно пострадавших информация также не поступала. Никаких опознавательных знаков на БПЛА не обнаружено, однако пропагандисты уже заявили об "иностранном дроне" и надпись на нем – "летучая лаборатория".

Смотрите на карте, где находится Щелково:

Позже пропагандисты также заявили об атаке БПЛА в Брянской области. По их сообщениям, "иностранный" дрон также пытался атаковать ЛЭП, однако упал возле границы в селе Нечаевка.

Неизвестные БПЛА "сбрасывают взрывчатки"