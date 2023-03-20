У пропагандистських ЗМІ повідомляють, що дрон "атакував" територію Росії. У соцмережах публікують фото "невідомих БпЛА", інформує 24 Канал.

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Невідомі БпЛА знову атакують Росію

Спочатку адміністрація міста Щелкова заявила, що безпілотник зіткнувся з ЛЕП. Як повідомляють, вибухівки у дрона не виявили.



Дрон "атакував" ЛЕП у Підмосков'ї / Фото з пропагандистських ЗМІ

Безпілотник був обладнаний "стандартним набором функцій". ЛЕП не пошкоджена, щодо постраждалих інформація також не надходила. Ніяких розпізнавальних знаків на БпЛА не виявлено, проте пропагандисти вже заявили про "іноземний дрон" та напис на ньому – "летюча лабораторія".

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Пізніше пропагандисти також заявили про атаку БпЛА у Брянській області. За їхніми повідомленнями, "іноземний" дрон також намагався атакувати ЛЕП, проте впав поблизу кордону в селі Нечаївка.

Невідомі БпЛА "скидають вибухівки"