Пропагандистські російські ЗМІ заявляють, що біля нафтопроводу безпілотник начебто скинув вибухівку. Але, за словами окупантів, бомба не вибухнула, інформує 24 Канал.

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Окупанти заявляють про "диверсію"

За словами пропагандистів, вибухівку буцімто скинули з дрона на нафтоперекачувальній станції "Новозибкове". Росіяни стверджують, що бомба нібито не вибухнула, а розбилася об бетонну плиту.

Вибухівку знайшли нібито 14 березня біля будівлі операторської на території нафтоперекачувальної станції. "Саморобний вибуховий пристрій" зробили із пластикової труби діаметром 5 сантиметрів із підривником, пластидом та металевими кульками. Маса вибухівки, за словами пропагандистів, – близько 500 грамів.

Окупанти звинувачують Україну в "диверсії", а в співучасті – співробітників "Транснафти".

Представник "Транснафти" прокоментував "інцидент" і заявив, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". Разом з тим, за словами окупантів, станцію не пошкоджено, а сапери "швидко знешкодили вибуховий пристрій".

"Невідомі безпілотники" у Росії