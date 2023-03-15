Пропагандистські російські ЗМІ заявляють, що біля нафтопроводу безпілотник начебто скинув вибухівку. Але, за словами окупантів, бомба не вибухнула, інформує 24 Канал.
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Окупанти заявляють про "диверсію"
За словами пропагандистів, вибухівку буцімто скинули з дрона на нафтоперекачувальній станції "Новозибкове". Росіяни стверджують, що бомба нібито не вибухнула, а розбилася об бетонну плиту.
Вибухівку знайшли нібито 14 березня біля будівлі операторської на території нафтоперекачувальної станції. "Саморобний вибуховий пристрій" зробили із пластикової труби діаметром 5 сантиметрів із підривником, пластидом та металевими кульками. Маса вибухівки, за словами пропагандистів, – близько 500 грамів.
Окупанти звинувачують Україну в "диверсії", а в співучасті – співробітників "Транснафти".
Представник "Транснафти" прокоментував "інцидент" і заявив, що організатори "диверсії могли планувати вбити людей". Разом з тим, за словами окупантів, станцію не пошкоджено, а сапери "швидко знешкодили вибуховий пристрій".
"Невідомі безпілотники" у Росії
- Останнім часом у Росії все частіше починають скаржитися на "невідомі літальні апарати". Нещодавно у небі над Москвою помітили 3 "невідомі" безпілотники, які вели спостереження за військовою частиною. БПЛА кружляли над системами ППО, які мають "захищати" столицю Росії.
- Раніше пропагандистські росЗМІ повідомляли про БПЛА, який впав недалеко від об'єкта "Газпрому". У Міноборони Росії заявили, що Україна буцімто "зробила атаки безпілотниками" на інфраструктурні об'єкти на території країни-агресорки.
- В Офісі Президента відкинули звинувачення Кремля. Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по Росії, а веде оборонну війну. "Бавовну" на об'єктах інфраструктури він пояснює ростом панічно-дезінтеграційних процесів у самій Росії.