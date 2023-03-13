Інформацію про безпілотники над військовою частиною поширюють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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"Безпілотники" вели розвідку у Москві

За попередньою інформацією, 3 безпілотники помітили у Новій Москві. Вони вели безперервне стеження за військовою частиною Повітряно-космічних військ Росії. Саме там розташовані системи ППО, які забезпечують оборону столиці.

Квадрокоптери нібито запустили з лісосмуги, що поряд з частиною. Безпілотники трималися на висоті близько 200 метрів, але біля військової частини знизилися. Вартові на посту помітили дрони й повідомили командуванню й в поліцію.

Правоохоронці перевірили територію, з якої могли запустити дрони, проте ніяких слідів не знайшли.

Наступного дня ситуація повторилася. Невідомі БПЛА знову прилетіли до військової частини, але згодом змінили маршрут і направилися у бік АЗС "Татнафта".

"Невідомі безпілотники" у Росії