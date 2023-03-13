Інформацію про безпілотники над військовою частиною поширюють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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"Безпілотники" вели розвідку у Москві
За попередньою інформацією, 3 безпілотники помітили у Новій Москві. Вони вели безперервне стеження за військовою частиною Повітряно-космічних військ Росії. Саме там розташовані системи ППО, які забезпечують оборону столиці.
Квадрокоптери нібито запустили з лісосмуги, що поряд з частиною. Безпілотники трималися на висоті близько 200 метрів, але біля військової частини знизилися. Вартові на посту помітили дрони й повідомили командуванню й в поліцію.
Правоохоронці перевірили територію, з якої могли запустити дрони, проте ніяких слідів не знайшли.
Наступного дня ситуація повторилася. Невідомі БПЛА знову прилетіли до військової частини, але згодом змінили маршрут і направилися у бік АЗС "Татнафта".
"Невідомі безпілотники" у Росії
- Останнім часом у Росії все частіше починають скаржитися на "невідомі літальні апарати". Нещодавно пропагандистські росЗМІ повідомляли про БПЛА, який впав недалеко від об'єкта "Газпрому". У міноборони Росії заявили, що Україна буцімто "зробила атаки безпілотниками" на інфраструктурні об'єкти на території країни-агресорки.
- Пізніше від невідомих БПЛА постраждала нафтобаза "Роснафти" у Туапсе. РосЗМІ опублікували фото наслідків руйнувань, які з'явилися після пожежі. У правоохоронних органах Росії заявили, що базу атакували безпілотники. У міноборони країни-агресора знову звинуватили Україну.
- В Офісі Президента відкинули звинувачення Кремля. Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по Росії, а веде оборонну війну. "Бавовну" на об'єктах інфраструктури він пояснює ростом панічно-дезінтеграційними процесами у самій Росії.