"Падіння" безпілотника сталося сьогодні, 28 лютого. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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"Безпілотник" помітили у Підмосков'ї

За попередньою інформацією, у Коломенському районі Підмосков'я нібито "впав безпілотник". Об'єкт було виявлено за кілька метрів від території газової компресорної станції – об'єкта, що належить "Газпрому".

Про належність дрона, що "впав" у Підмосков'ї, поки що інформації немає.

До речі, напередодні міноборони Росії заявило, що Україна буцімто "зробила атаки безпілотниками" на інфраструктурні об'єкти на території країни-агресорки.



Росіяни показали фото з місця "падіння" БПЛА у Підмосков'ї / росЗМІ

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