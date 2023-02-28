"Падіння" безпілотника сталося сьогодні, 28 лютого. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі Санкт-Петербург закривав небо: у Росії вже почали виправдовуватися "тренуваннями"
"Безпілотник" помітили у Підмосков'ї
За попередньою інформацією, у Коломенському районі Підмосков'я нібито "впав безпілотник". Об'єкт було виявлено за кілька метрів від території газової компресорної станції – об'єкта, що належить "Газпрому".
Про належність дрона, що "впав" у Підмосков'ї, поки що інформації немає.
До речі, напередодні міноборони Росії заявило, що Україна буцімто "зробила атаки безпілотниками" на інфраструктурні об'єкти на території країни-агресорки.
Росіяни показали фото з місця "падіння" БПЛА у Підмосков'ї / росЗМІ
Інші подібні випадки у Росії
28 лютого у міноборони Росії також заявили, що вночі ЗСУ нібито "спробували застосувати безпілотники" у Краснодарському краї та Адигеї. Однак буцімто підрозділи радіоелектронної боротьби їх "ліквідували".
Також у відомстві повідомили, що один з "безпілотників" на півдні Росії "впав у поле", а інший буцімто "відхилився від траєкторії та не влучив в інфраструктуру".
Окрім цього, 28 лютого росіяни заявили, що у республіці Адигея впав "невідомий літальний апарат". Внаслідок цього є руйнування.
Глава республіки Мурат Кумпілов повідомив, що "невідомий об'єкт" упав у селищі Нове Гіагинського району. Наразі на місці працює слідча група.
До речі, у російському Санкт-Петербурзі 28 лютого вводили план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі.
- ЗМІ стверджували, що невідомий літаючий об'єкт помітили за 160 – 200 кілометрів від Петербурга.