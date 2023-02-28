Повітряний простір поруч із Санкт-Петербургом – пустий. Російські ЗМІ пишуть, що над містом підняли винищувачі, передає 24 Канал.

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Літаки розвернули

Усі рейси, які проходять через повітряний простір Петербурга, розвернули назад. Літаки, що летять з Москіи, роблять кола або повертаються назад.

У мережі пишуть, що не лише над Санкт-Петербургом, а й над Ленінградською областю закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Громадянські літаки перевели до зони очікування.



Літаки кружляють біля Петербурга / Скриншот