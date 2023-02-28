Якщо ж А-50 пошкоджений, то це обмежить російські повітряні операції. Попередньо група BYPOL повідомила, що два вибухи пошкодили передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену літака.
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Яке значення мав пошкоджений російський літак А-50
Британська розвідка зауважила, що роль літака А-50:
- створити розпізнавану картину повітряної обстановки;
- забезпечити координацію дій сусідніх винищувачів.
Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені. Однак втрата А-50 буде значною для Росії, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору,
– заявили у британській розвідці.
За їхніми даними, внаслідок цієї ситуації, ймовірно, у строю Росії залишаться 6 справних А-50.
"...Що ще більше обмежить російські повітряні операції", – заявили розвідники.
Вибухи в Мачулищах: коротко
- 26 лютого на військовому аеродромі в Мачулищах пролунали два вибухи. За даними BYPOL, вони пошкодили російський літак А-50, зокрема – передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Таких літаків у Росії всього 9. Ціна одного – 330 мільйонів доларів.
- Ба більше, керівник BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, Олександр Азаров розповів, що російський літак А-50 проводив розвідку території України. Разом з ним у повітря підіймалися гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал". Саме він наводив ці ракети.
- Відповідальність за вибухи взяли на себе білоруські партизани. Ба більше, вони пообіцяли продовження. Підготовка до акцій білоруських партизанів займає 3 – 4 місяці.