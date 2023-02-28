Якщо ж А-50 пошкоджений, то це обмежить російські повітряні операції. Попередньо група BYPOL повідомила, що два вибухи пошкодили передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену літака.

Читайте також Маневруватиме й надалі: Піонтковський про реакцію Лукашенка на "бавовну" в Мачулищах

Яке значення мав пошкоджений російський літак А-50

Британська розвідка зауважила, що роль літака А-50:

створити розпізнавану картину повітряної обстановки;

забезпечити координацію дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені. Однак втрата А-50 буде значною для Росії, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору,

– заявили у британській розвідці.

За їхніми даними, внаслідок цієї ситуації, ймовірно, у строю Росії залишаться 6 справних А-50.

"...Що ще більше обмежить російські повітряні операції", – заявили розвідники.

Зверніть увагу! Силовики Лукашенка через вибухи у Мачулищах почали шукати "винних". Зокрема, затримали місцеву жительку Христину Максименко. Окрім того, шукають 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця. В BYPOL зауважили, що чоловік, якого шукають силовики, не пов'язаний з вибухами у Білорусі.

Вибухи в Мачулищах: коротко