Про підрив літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 повідомили у телеграм-каналі колишніх білоруських силовиків ByPol. Наразі підтвердження інформації від офіційних ЗМІ країни немає.

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Підготовка займає 3 – 4 місяці

Керівник ByPol Олександр Азаров розповів подробиці інциденту. За його словами, після посилення репресій і пострілів під час затримання частини партизанів, "рейкова війна" припинилася. Проте почалася робота на інших напрямках.

Підготовка до акцій білоруських партизанів займає 3 – 4 місяці. Адже перед тим необхідно провести розвідку.

У нас було багато варіантів. Одна акція не вдається, ми беремося за іншу. І ось так наші партизани знайшли такий цікавий об'єкт. Звісно, підказуємо партизанам, але й вони пропонують об'єкти, залежно від своїх можливостей. Виходить така спільна робота,

– зазначив Азаров.

За його словами, літак у Мачулищах був флагманським у російській армії. Він проводив розвідку території України. Разом з А-50 у повітря підіймалися гіперзвукові ракетні комплекси "Кинджал" – саме він наводив ці ракети.

"Повідомляють, що таких літаків у Росії лише 9, я навіть читав, що їх менше – 4. Кожен такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Звичайно, не можна сказати, що ми вирішили підірвати резиденцію Лукашенка. Ми робимо те, що працює. Все залежить від обставин", – зауважив керівник ByPol.

За інформацією російських ЗМІ, атаку на А-50 здійснили одразу 6 дронів, Більшість з них нібито збили ще на підльоті до літака.

"Кількість дронів поки називати не будемо. Але можу підтвердити, що це була атака дронами. Нехай спецслужби самі попрацюють і спробують визначити, скільки їх було", – заявив Азаров.

Він додав, що найважливішим та найважчим була підготовка до евакуації людей, які брали участь в атаці. Мовиться лише про кілька учасників, тому білоруським спецслужбам нічого не вдалося дізнатися про партизанську акцію.

"Я особисто ще не спілкувався з учасниками цієї акції, оскільки вони вже покинули країну. Зараз вони в безпеці, тому зараз все нормально", – розповів керівник ByPol.

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Партизани обіцяють повторити диверсію

Білоруські офіційні ЗМІ поки не прокоментували те, що сталося в Мачулищах – немає ні повідомлень про фейковість, ні підтверджень.

"Їм страшно – це сильний удар по іміджу Лукашенка і російської армії. Мені здається, що це може підірвати впевненість "лукашистів" у перемозі Росії. Вони не знають, що з цим усім робити, чи давати інформацію", – зазначив Азаров.

Він вважає, що тепер влада може знайти цапів-відбувайлів. Ймовірним постраждалим може бути командир військової частини, якого звинуватять, наприклад, в недбалості.

"Не виключаю, що можуть затримувати активістів і приписувати їм участь у плані "Перемога", – розповів керівник ByPol.

Білоруські силовики вже провели рейд у Мачулищах та затримали місцеву жительку Христину Максименко.

Для такої акції не потрібні люди з оточення Лукашенка. Але, звісно, наші люди є в різних місцях і структурах. Без людей нічого не зробиш,

– заявив Азаров.

Окрім цього, існує версія, що диверсію влаштували українські спецслужби, а не білоруські партизани.

"Кожен озвучує ту версію, яка йому вигідна. Якби ми точно не знали, що це білоруські партизани, ми б нічого не казали. "Лукашисти" кажуть, що нас контролюють спецслужби іноземних держав, це неправда. Білоруські партизани діють самостійно. Нехай "лукашисти" очікують продовження", – підсумував Азаров.

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Прикордонники прискіпливо перевіряли всіх, хто виїжджав з країни

Через добу після інциденту в Мачулищах білоруські прикордонники значно посилили контроль на виїзді з країни. Про це розповіли білоруси, які 27 лютого перетинали білорусько-польський чи білорусько-литовський кордони.

"Перевірили на виїзді, перетрусили всі речі, все оглянули. Зазвичай при виїзді особисті речі не перевіряють, перевіряють лише паспорти прикордонники. І тут таке. Я віз свою техніку, хвилювався за це. Все оглянули детально. Водій автобуса сказав, що такого не бачив принаймні рік", – зазначив чоловік, який їхав до Литви.

За його словами, посилений огляд на кордоні може бути саме через диверсію на військовому аеродромі. Окрім цього, подібні процедури відбувалися на переході "Варшавський міст" на кордоні з Польщею.

Зверніть увагу! Наступного дня після вибухів у Мачулищах самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав термінову нараду за участю керівників силових структур країни.