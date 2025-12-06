Обговорення територій було складним. Росія досі вимагає, щоб Україна залишила частину Донеччину, яку утримує. Тим часом США намагаються запропонувати нові ідеї, щоб зрушити питання з місця, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Що відомо про розмову Зеленського з Кушнером та Віткоффом?

Ще одним ключовим пунктом бесіди стали гарантії безпеки США для України.

За словами одного з джерел, Київ і Вашингтон досягли значного прогресу й майже узгодили документ, але потрібна додаткова робота, щоб обидві сторони однаково трактували проєкт гарантій.

Найскладніші питання стосуються територіальних аспектів і гарантій безпеки. Ми прагнемо, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та довготривалими,

– сказала посол України у США Ольга Стефанішина в коментарі виданню.

Нагадаємо, що у розмові 6 грудня від США взяли участь спецпосланець президента Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Україну представляли секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу Андрій Гнатов. Усі четверо зустрілися у Маямі. Володимир Зеленський долучився до переговорів дистанційно.

Довідка: Дзвінок 6 грудня підсумував триденні інтенсивні переговори між високопосадовими представниками США і України в Маямі щодо мирного плану Трампа. Перед цим відбулася 5-годинна зустріч Віткоффа та Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами джерела, Віткофф і Кушнер зібрали позиції обох сторін і тиснули і на Путіна, і на Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

Очікується, що Умеров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи. 8 грудня вони зустрінуться із Володимиром Зеленським у Лондоні та проінформують його щодо пропозицій США.

Продовження переговорів і нові зустрічі з Віткоффом та Кушнером очікуються пізніше цього тижня.

