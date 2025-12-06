Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, пояснивши, що у російського диктатора немає стимулу припиняти війну, але він міг би в нього виникнути за певних умов.

Як мали б діяти США і Європа?

Стимул сідати за стіл переговорів з'явився б у Путіна за умови, якби США заявили, що збираються допомогти Україні й дати все, що їй потрібно, і дійсно б використали свої важелі впливу. Або, як зазначив Годжес, якби Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Фінляндія та інші європейські країни заявили б, що в їхніх інтересах зупинити Росію, й надали б Україні економічну допомогу, використали б заморожені російські активи, вели б жорстку санкційну політику щодо країни-агресорки.

Тільки тоді Путін почав би замислюватися над тим, що можливо він не виграє. Крім того, те, що Україна робить з російською нафтогазовою сферою, теж важлива частина тиску. Якщо це продовжиться, то я припускаю, що Росії буде дуже важко вести війну наступного року,

– озвучив Годжес.

Зі слів генерала-лейтенанта США у відставці, економічно Росія не може підтримувати цю війну вічно. Годжес наголосив, що якби США розмірковували стратегічно, то знайшли б спосіб постачати нафту і газ Китаю, Індії з інших джерел, аби замінити те, що ці країни отримують від Росії.

Це її рятівний круг. Те, що утримує Росії на плаву – це закупівля її нафти й газу Китаєм та Індією. Тому ліквідація цього через військові дії та економічні заходи буде найкращим способом посилити тиск на Володимира Путіна,

– переконаний Годжес.

