Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, что у российского диктатора нет стимула прекращать войну, но он мог бы у него возникнуть при определенных условиях.

Как должны были бы действовать США и Европа?

Стимул садиться за стол переговоров появился бы у Путина при условии, если бы США заявили, что собираются помочь Украине и дать все, что ей нужно, и действительно бы использовали свои рычаги влияния. Или, как отметил Ходжес, если бы Великобритания, Германия, Франция, Польша, Финляндия и другие европейские страны заявили бы, что в их интересах остановить Россию, и предоставили бы Украине экономическую помощь, использовали бы замороженные российские активы, вели бы жесткую санкционную политику в отношении страны-агрессора.

Только тогда Путин начал бы задумываться над тем, что возможно он не выиграет. Кроме того, то, что Украина делает с российской нефтегазовой сферой, тоже важная часть давления. Если это продолжится, то я предполагаю, что России будет очень трудно вести войну в следующем году,

– озвучил Ходжес.

По словам генерала-лейтенанта США в отставке, экономически Россия не может поддерживать эту войну вечно. Ходжес отметил, что если бы Штаты рассуждали стратегически, то нашли бы способ поставлять нефть и газ Китаю, Индии из других источников, чтобы заменить то, что эти страны получают от России.

Это ее спасательный круг. То, что удерживает России на плаву – это закупка ее нефти и газа Китаем и Индией. Поэтому ликвидация этого через военные действия и экономические меры будет лучшим способом усилить давление на Владимира Путина,

– убежден Ходжес.

При каких условиях может завершиться война: какие мысли озвучивают военные?