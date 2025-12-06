Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, что у российского диктатора нет стимула прекращать войну, но он мог бы у него возникнуть при определенных условиях.
Как должны были бы действовать США и Европа?
Стимул садиться за стол переговоров появился бы у Путина при условии, если бы США заявили, что собираются помочь Украине и дать все, что ей нужно, и действительно бы использовали свои рычаги влияния. Или, как отметил Ходжес, если бы Великобритания, Германия, Франция, Польша, Финляндия и другие европейские страны заявили бы, что в их интересах остановить Россию, и предоставили бы Украине экономическую помощь, использовали бы замороженные российские активы, вели бы жесткую санкционную политику в отношении страны-агрессора.
Только тогда Путин начал бы задумываться над тем, что возможно он не выиграет. Кроме того, то, что Украина делает с российской нефтегазовой сферой, тоже важная часть давления. Если это продолжится, то я предполагаю, что России будет очень трудно вести войну в следующем году,
– озвучил Ходжес.
По словам генерала-лейтенанта США в отставке, экономически Россия не может поддерживать эту войну вечно. Ходжес отметил, что если бы Штаты рассуждали стратегически, то нашли бы способ поставлять нефть и газ Китаю, Индии из других источников, чтобы заменить то, что эти страны получают от России.
Это ее спасательный круг. То, что удерживает России на плаву – это закупка ее нефти и газа Китаем и Индией. Поэтому ликвидация этого через военные действия и экономические меры будет лучшим способом усилить давление на Владимира Путина,
– убежден Ходжес.
При каких условиях может завершиться война: какие мысли озвучивают военные?
Бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон считает, что сейчас есть только одно условие, при котором Путин мог бы согласиться на мир. По его словам, это произойдет в случае, если США введут дополнительные санкции против России, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко высказал мнение, что в течение последующих 1 – 1,5 года боевые действия вряд ли закончатся. Он озвучил, что следует готовиться к тому, что война будет длиться долго. По его словам, боевые действия могли бы остановиться, если бы одна из сторон истощилась и не имела бы ресурсов воевать, сейчас такое не наблюдается.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан убежден, что война еще может длиться три года. Он отметил, что именно столько нужно, чтобы уничтожить Россию, как сырьевую страну, нацелив в течение этого периода удары на объекты ее энергетической, нефтяной, металлургической сфер.