Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, уточнив, что тактика России – наносить ракетно-дроновые удары по жилой инфраструктуре, учреждениях здравоохранения, образования. Это умышленный террор для того, чтобы заставлять основной капитал нашего государства – людей, выезжать за границу и вывозить свои семьи.
Смотрите также Россия может прийти с третьим вторжением, потому что не оккупировала всю Украину, – Зеленский
При каких сценариях война может закончиться?
Остановиться боевые действия, по словам Федоренко, могут тогда, когда одна из сторон потеряет способности к выполнению задач на поле боя. Например, если ВСУ потеряли бы способность удерживать линию боевого соприкосновения, тогда противник оккупировал бы нашу землю, лишил бы нас государственности, уничтожил народ и дальше начал бы основным капиталом Украины пользоваться как своим ресурсом.
Есть, с его слов, и другой сценарий, когда могут остановиться боевые действия. Например, если потеряет способность к ведению активных ударно-штурмовых действий противник и не сможет продвигаться на фронте.
Потеряла ли Россия по состоянию на сегодня это? К сожалению, нет. Потеряло ли украинское войско способности к обороне нашей земли? Гарантированно, что нет. Поэтому любых условий для того, что боевые действия могут завершиться в обозримой перспективе (1 – 1,5 года) фактически на поверхности нет,
– считает Федоренко.
Командир 429-го полка отметил, что стоит готовиться к долговременной войне. Эта подготовка, по его словам, начинается с элементарного: закупки теплых вещей; обеспечения запасов воды; реагирования на сигналы воздушной тревоги и пребывания в укрытиях.
"Готовимся к тому, что война еще может продолжаться долгий период. Если что-то изменится и она завершится раньше, то для нас это будет исключительно положительный момент", – подытожил Федоренко.
Когда может завершиться война: какие прогнозы дают эксперты?
Нардеп Федор Вениславский считает, что боевые действия на финальной стадии. По его словам, война имеет шансы закончиться или в конце 2025 года, или в первом квартале 2026 года. Он убежден, что длиться долго она не будет.
Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан прогнозирует, что боевые действия в Украине могут затянуться во времени. Он не исключает, что война может длиться еще несколько лет и уверен, что Путин от своих планов в отношении нашего государства не отступит.
Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что Украина будет воевать еще 3 года. Именно столько, по его словам, нужно, чтобы уничтожить сырьевую державу Россию, если бить по ее НПЗ и других объектах критической инфраструктуры дальнобойным оружием.