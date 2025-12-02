Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, уточнив, что тактика России – наносить ракетно-дроновые удары по жилой инфраструктуре, учреждениях здравоохранения, образования. Это умышленный террор для того, чтобы заставлять основной капитал нашего государства – людей, выезжать за границу и вывозить свои семьи.

Смотрите также Россия может прийти с третьим вторжением, потому что не оккупировала всю Украину, – Зеленский

При каких сценариях война может закончиться?

Остановиться боевые действия, по словам Федоренко, могут тогда, когда одна из сторон потеряет способности к выполнению задач на поле боя. Например, если ВСУ потеряли бы способность удерживать линию боевого соприкосновения, тогда противник оккупировал бы нашу землю, лишил бы нас государственности, уничтожил народ и дальше начал бы основным капиталом Украины пользоваться как своим ресурсом.

Есть, с его слов, и другой сценарий, когда могут остановиться боевые действия. Например, если потеряет способность к ведению активных ударно-штурмовых действий противник и не сможет продвигаться на фронте.

Потеряла ли Россия по состоянию на сегодня это? К сожалению, нет. Потеряло ли украинское войско способности к обороне нашей земли? Гарантированно, что нет. Поэтому любых условий для того, что боевые действия могут завершиться в обозримой перспективе (1 – 1,5 года) фактически на поверхности нет,

– считает Федоренко.

Командир 429-го полка отметил, что стоит готовиться к долговременной войне. Эта подготовка, по его словам, начинается с элементарного: закупки теплых вещей; обеспечения запасов воды; реагирования на сигналы воздушной тревоги и пребывания в укрытиях.

"Готовимся к тому, что война еще может продолжаться долгий период. Если что-то изменится и она завершится раньше, то для нас это будет исключительно положительный момент", – подытожил Федоренко.

Когда может завершиться война: какие прогнозы дают эксперты?