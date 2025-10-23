С таким утверждением в эфире 24 Канала согласился генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, добавив, что об этом неприятно говорить. Ведь все украинцы ждут завершения боевых действий.

Сколько еще продлится война?

"К сожалению, вполне возможно, что война может продлится еще несколько лет. Знаю, что это последнее, что хочет услышать любая украинская мама, папа, муж или жена военнослужащего, или тот, кто каждую ночь подвергается этим ужасным нападениям", – отметил Мик Райан.

Впрочем стоит понимать, что Владимир Путин не откажется от своих целей и не сдастся, поэтому его придется победить. Украина уже показала путь, как это можно сделать, но на Западе не всегда предоставляли то, что было нам необходимо.

Европа наконец поняла, что ей надо активизироваться, она это делает. Многие европейские страны оказывают больше помощи. Проблема в том, что производственные возможности Европы и Америки не соответствуют вызовам войны XXI века,

– подчеркнул генерал-майор в отставке.

Мы действительно слышим, что Европа просыпается, но это еще не означает полное пробуждение, функционирования и бодрое состояние. Поэтому сейчас в политическом, военном и промышленном смыслах – Европа только на стадии раннего пробуждения.

Нужно время, чтобы она стала настолько мощной во всех смыслах, чтобы могла противостоять России.

Что говорят о завершении войны?