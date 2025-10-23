Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Читайте также "Я всегда чувствовал, что Путин хочет всю Украину": главные заявления Трампа на новом брифинге
Хотят ли США продолжать переговоры?
Марко Рубио объяснил, что санкции против России не означают отказ Вашингтона от переговоров с Москвой.
Мы все еще хотим встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим этот диалог,
– отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира.
По словам Рубио, Дональд Трамп уже несколько месяцев повторял, что придется принимать меры, если не будет прогресса по мирному соглашению, и 22 октября Трамп принял соответствующее решение.
Справка. Марко Рубио и Сергей Лавров 20 октября провели телефонный разговор. Известно, что во время беседы они обсудили дальнейшие шаги после недавней беседы своих президентов. Впоследствии в Белом доме заявили, что чиновники не планируют личной встречи.
Какие санкции ввели против России?
-
В санкционные списки вошли также российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Это 31 компания, среди которых такие известные предприятия как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и другие.
-
По словам министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента, если это будет необходимо, США будут продолжать такие ограничения.