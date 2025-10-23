Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Хотят ли США продолжать переговоры?

Марко Рубио объяснил, что санкции против России не означают отказ Вашингтона от переговоров с Москвой.

Мы все еще хотим встретиться с россиянами... У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим этот диалог,

– отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира.