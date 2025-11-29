Переговоры делегаций США и Украины состоятся в Майами, штате Флорида, в воскресенье, 30 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о предстоящих переговорах во Флориде?

Это уже будет второй раунд обсуждения американского мирного плана. Первый состоялся в Женеве 23 ноября с участием представителей Украины, США и Европы. Тогда Киеву удалось внести изменения в предложение американцев и уменьшить план с 28 пунктов до 19.

Владимир Зеленский выразил надежду, что сторонам удастся согласовать позиции относительно того, каким должно быть завершение войны.

На переговорах во Флориде США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию будет возглавлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Он заменил Андрея Ермака, которого накануне уволили с должности руководителя Офиса президента.