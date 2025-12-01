Политолог-американистка Александра Филипенко озвучила 24 Каналу мнение, что туда с визитом может прибыть и украинский лидер. Или же Зеленский и Трамп могут встретиться позже в Вашингтоне.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Уиткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

"Трамп собирается в "Мар-а-Лаго". Он пробудет там до воскресенья. Мы поняли, что или Зеленский может посетить его там, или Трамп в начале следующей недели приедет в Вашингтон. Это будет чрезвычайно важная встреча", – предположила она.

Чего не ожидала Россия?

Александра Филипенко отметила, что важно, что Украина ведет переговоры по "мирному плану" США, который сейчас состоит из 19 пунктов. Это очень важно. Вероятно, в Кремле были удивлены такому развитию событий.

Марко Рубио подробно говорил об этом в Женеве, что сейчас нет никаких ограничений по срокам. Это, как он выразился, "живой документ". Поэтому сам факт переговоров очень важен. Возможно, Россия не ожидала этого от Украины,

– сказала политолог-американистка.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно?