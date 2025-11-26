Об этом Президент США Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One 25 ноября, пишет 24 Канал.
Что Трамп говорит о визите Зеленского в США?
Американский лидер отметил, что сейчас происходят переговоры с российской стороной. Он предположил, что Украина в целом довольна ходом процесса и стремится к завершению конфликта.
Дональд Трамп вспомнил о том, что Президент Украины хотел бы осуществить визит в Вашингтон.
Он бы хотел приехать, но я думаю, что сначала нам стоит довести соглашение до конца,
– сказал американский политик.
Президент США подчеркнул, что мирные усилия по Украине оказались гораздо более сложными, чем он ожидал, несмотря на его давние контакты с Путиным. Трамп добавил, что окончательных результатов в ближайшее время не будет, но "движение вперед есть".
Что о визите Президента Украины в США писали ранее?
Напомним, что в команде Владимира Зеленского с прошлой недели обсуждают вопрос визита в Вашингтон. Часть окружения украинского политика советует ему лететь к Трампу, другие – опасаются.
Ранее медиа сообщали о запросе Украины о встрече двух президентов в Белом доме до дедлайна Трампа для согласования условий мирного плана из 28 пунктов, который истекает 27 ноября.
Впрочем, в Белом доме заявили, что встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована.