Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Встретится ли Зеленский с Трампом?
Источник в Белом доме сообщил журналистам, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.
Впрочем, ранее медиа сообщали о запросе Украины о встрече двух президентов в Белом доме до дедлайна Трампа для согласования условий мирного плана из 28 пунктов, который истекает 27 ноября.
В свою очередь, Белый дом выдвинул условием для встречи с Зеленским продуктивные переговоры делегаций в Женеве.
Как прошли переговоры в Женеве?
Напомним, что 23 ноября в Швейцарии состоялись переговоры Соединенных Штатов, Украины и Европы по мирному плану американского президента Дональда Трампа.
На сайте Президента Украины отметили, что Украина и Соединенные Штаты вместе довольны переговорами в Женеве 23 ноября, которые прошли продуктивно. Во время обсуждений удалось несколько согласовать позиции сторон и определить дальнейшие шаги.
Чиновники Украины и США обсуждали возможность визита Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. Ожидалось, что встреча состоится на этой неделе.