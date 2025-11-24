Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Українські "червоні лінії": як змінилися нові 28 пунктів мирного плану і чому це вже не зрада чи капітуляція

Чи зустрінеться Зеленський з Трампом?

Джерело в Білому домі повідомило журналістам, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із Президентом США Дональдом Трампом цього тижня не запланована.

Втім, раніше медіа повідомляли про запит України про зустріч двох президентів у Білому домі до дедлайну Трампа для погодження умов мирного плану із 28 пунктів, який спливає 27 листопада.

Своєю чергою, Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори делегацій у Женеві.

Як відбулися переговори у Женеві?