Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ахіллес".

Дивіться також Куп'янськ оголив брехню Путіна: як ЗСУ загнали росіян в оточення та послабили РФ в очах Трампа

Як Сили оборони знищили трубу в Куп'янську?

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" пригадав, як це було. Бійці зайшли у смугу оборони Куп'янська наприкінці квітня.

З першого дня ми працювали по ключових завданнях: ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога. У процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Куп'янська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль,

– акцентували військові.

Тому полк безпілотних систем почав працювати над тим, щоб знищити трубу. Для її ураження використали три тонни вибухівки. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.

Знищення труби в Куп'янську: дивіться відео (обережно, лайка!)

Окрім переміщення росіян по трубі, були й інші небезпеки. Наприклад, ворожі екіпажі дронарів. "Ахіллес" бив по укриттях їхніх позицій, де ворог щодня встановлював антени та коригував ураження логістичних шляхів Куп'янська. Таким чином було знищено 61 автівку окупантів.

Щодо штурмів, то росіяни використовували тактику штурмів малими піхотними групами. Від квітня і до грудня у Куп'янську та на підходах наші оператори БпЛА ліквідували 998 росіян і поранили 879.

Також "Ахіллес" уражав броньовану техніку та артилерійські системи росіян. А ще встановлювали невибухові загородження, мінували логістичні шляхи, знищували ворожі засідки та прикривали піхотинців, коли в сусіднє укриття вривався противник.

Цікаво! Дронарі були змушені системно займатися і гуманітарними місіями, щоб забезпечити піхоту, бо важка ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику. Вони доправляли безпілотниками продовольство, ліки, обладнання, теплий одяг, і навіть генератори та бензин – усе це летіло на ті позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт. Таких гуманітарних вантажів за весь час набралося 8 тонн – як дві 2 вантажівки "Урал"!

"Операція на Куп'янському напрямку триває – Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних та штурмових груп Сил оборони України та взяття під вогневий контроль противника. Дякуємо усім підрозділам за братерство, допомогу, взаємовиручку у реалізації спільних завдань. Куп'янську бути!" – наголосили в "Ахіллесі".

Зеленський приїздив у Куп'янськ