Кому Україна завдячує перемогою в Куп'янську?

Ігор Оболєнський пояснив: успішні дії пошуково-ударного угруповання корпусу "Хартія" – це результат колективної праці Сил оборони України.

"Великою мірою це заслуга Головнокомандувача Олександра Сирського, який затвердив, контролював і забезпечував цю операцію. Завдяки саме його рішенням наші підрозділи отримали для реалізації задуму все, що потрібно", – повідомив військовий.

Також Оболєнський подякував усім підрозділам, які були залучені до операції:

13-тій бригаді Національної гвардії України "Хартія",

475-му штурмовому полку "Код 9.2" 92-ї штурмової бригади,

підрозділам 144-ї механізованої бригади,

"Легіону Свобода Росії".

І всім частинам, які входять в ТГР "Куп'янськ", адже воїни із різних підрозділів Сил Оборони пліч-о-пліч працюють в місті на спільну мету.

Іще Оболєнський указав: завдяки міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку та командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку "Хартія" може розвиватися як корпус і масштабувати свій метод.

У перемоги, за відомим висловом, багато батьків. Але зараз я закликаю не ділити цей успіх, а бути гідними наших прабатьків, які впродовж поколінь виборювали Незалежність і справу яких ми маємо честь продовжувати. Давайте зберігати єдність і разом рухатися до наступних перемог. Тримаймо стрій! Слава Україні!

– наголосив Ігор Оболєнський.

Цікаво! Повний вислів звучить так: "У перемоги сотня батьків, а поразка – завжди сирота". Вважається, що це слова Джона Кеннеді, які він сказав 1961 року після невдалої десантної операції США в бухті Кочінос на Кубі. В радянській історіографії бухту називали Затока Свиней. Тоді американці намагалися повалити уряд Фіделя Кастро.

Зауважимо, що Михайло Драпатий, як командувач Об'єднаних сил, із жовтня 2025 року очолив новостворене Угруповання об'єднаних сил. Угруповання відповідає за ділянку фронту на Харківщині.

Також важливо сказати, що операція Сил оборони в Куп'янську триває.

Путін бреше про Куп'янськ

Диктатор то фантазував собі 15 батальйонів у Куп'янську-Вузловому, то закликав іноземних журналістів приїхати подивитися, що Росія "контролює" місто, то грозив, що на інших ділянках фронту буде те, що на Харківщині. У "Хартії" розповіли, як усе відбувалося.

За останні декілька місяців пошуково-ударне угруповання "Хартія" під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" здійснило прорив до річки Оскіл, повністю перекрило маршрути постачання ворога, звільнило приміські села та декілька кварталів на півночі міста. Нині тривають бої в центрі Куп'янська, де в оточенні Сил Оборони перебувають понад 200 окупантів,

– написали там.

Цікаво, що пошуково-ударне угруповання "Хартія" створили у вересні як відповідь на загострення ситуації на цьому напрямку.

Тоді Сирський увів до складу угруповання бригаду Національної Гвардії "Хартія", 475-й штурмовий полк "Код 9.2" 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО, 144-ї механізованої бригади та чимало інших підрозділів Сил Оборони. Усі вони продемонстрували у бою за місто рішучість, професійність і злагодженість дій.