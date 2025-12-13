Заяви Володимира Путіна про оточення міста виявилися черговою брехнею. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували ситуацію на Куп'янському напрямку та розповіли деталі успішної операції Сил оборони на цій ділянці фронту.

Як росіяни опинилися в оточенні?

Приїзд Володимира Зеленського у Куп'янськ тільки підтвердив недолугість заяв перших осіб Кремля. Як зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, незрозуміло як росіяни могли говорити про оточення наших військ у місті, якщо самі опинилися притиснутими до річки. Це сталося одразу після того, як вони перебралися на правий берег Осколу.

"Дронами, артилерією ми перебили росіянам логістику з лівого на правий берег. Росіяни опинилися в оперативному оточенні, притиснуті до ріки. Зараз триває робота зі знищення російських військ, які там залишаються", – наголосив Роман Світан.

Загалом біля Куп'янська заблоковано приблизно 200 окупантів. Найближчим часом їх знищать або візьмуть у полон. Отже, операція українських сил на цьому напрямку виявилася успішною. Одразу було зрозуміло, що розташування росіян тут є найбільш невигідним. Окупанти фактично самі зайшли в оточення.

Це було дуже небезпечно: про приїзд Зеленського у Куп'янськ

Деталями операції Сил оборони поділився командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він наголосив, що український народ має пишатися тим, що зробили наші військові. Фактично вони змогли придушити можливості ворога на правобережжі Куп'янська.

Операція тривала пів року. Саме стільки часу було потрібно, щоб заблокувати росіян, не дати їм можливості інфільтруватися в місто та зачистити їхні осередки у Куп'янську.

Також військовий відзначив приїзд Володимира Зеленського у місто. За його словами, це було доволі небезпечно, але президент працює над тим, щоб відкрити очі Заходу на те, що відбувається в Україні.

Скажу відверто, я заходжу в Куп'янськ іншою дорогою. І певний час йду пішки, бо активність ворожої артилерії та дронів достатньо висока. Президент проявив мужність і показав цивілізованому світу, який нас підтримує, а також президенту США, здобутки українського війська. Він спростував брехню, в яку Путін вкидає мільйони доларів,

– наголосив Федоренко.

Важливо, що операція Сил оборони була успішно через те, що різні підрозділи спрацювали як єдиний механізм. Всі вони проробили колосальну роботу.

Деталі операції, яка дозволила відкинути ворога

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що бої у Куп'янську показують патовість ситуації, яка є на полі бою. Усьому світові вже зрозуміло, що знайти воєнних рішень у цій війні не вдасться. Росія не може повністю захопити Україну. Україна не може повернути всі свої території.

"Куп'янськ є ознакою цього, бо росіяни, набравшись нахабності, залізли туди по трубах. Це стало першим містом з-поміж усієї лінії фронту куди за останні місяці вони прорвалися", – зауважив Василь Пехньо.

Довідково! У вересні 2022 року з'явилася інформація, що росіяни потрапили в Куп'янськ через газові труби. Ворог заходив у районі Лиману Першого й приблизно 4 дні рухався трубою на електросамокатах або лежанках на колесах. Втім Сили оборони виявили окупантів та підірвали або затопили газогін.

Ворог справді зайшов досить великим угрупованням і здавалося, що окупація Куп'янська вже у руках росіян. Але цього не сталося. Українське командування зреагувало на ситуацію, знайшло резерви, зокрема дронові підрозділи.

Вони почали використовувати природні перешкоди, особливо річку Оскіл, та "відрізати" противника вздовж неї. Це дозволило нейтралізувати можливості противника просочуватися у Куп'янськ.

Все це перетворилося на довготривалу операцію, яку ведуть досі. Є повідомлення про те, що 200 окупантів ще перебувають у місті. Для сучасного поля бою це дуже велика цифра.

Наприклад, для того, щоб зачистити п'ятиповерхівку інколи потрібно 3 дні, а 200 бійців – це десятки таких будинків. Втім концептуально ворог уже заблокований.

Що зараз відбувається у Куп'янську?

Центральна частина міста перебуває під контролем українських військових. Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворога звідти витіснили. Це стало можливим зокрема через дії Сил оборони з північної частини Куп'янська.

Обороною міста керував бригадний генерал Віктор Солімчук. Також була важливою присутність українського президента Володимира Зеленського.

Це мотивує бійців та суспільство. Ми бачимо, що боротьба триває, що президент не боїться приїхати у таку гарячу точку, а в той час Володимир Путін перебуває десь у бункері,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Все керівництво Кремля поширювало брехню про нібито окупацію міста, але реальна ситуація поблизу Куп'янська спростовує російську пропаганду. Ціль ворога проста – створити інформаційне тло та переконати Захід, що тиснути потрібно саме на Україну, що це Київ буцімто перебуває у слабкій позиції. Але насправді Росія не має стратегічної переваги.

Поїздка Зеленського у Куп'янськ продемонструвала нашим партнерам, що Росія поширює неправдиву інформацію, тому їй не можна довіряти. Ба більше, це доводить, що Сили оборони готові до контрнаступальних дій як локального, так і тактичного характеру.

Україна проводить операцію у Куп'янську: головне